2022/09/28 | 17:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحلبوسي يدعو القوى السياسية للجلوس على طاولة واحدة لإيجاد مخرج سياسي للبلد المركز الخبري الوطني.

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