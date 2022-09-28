2022/09/28 | 17:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



شفلات تزيل الكتل الكونكريتية عن مقتربات ساحة التحرير المركز الخبري الوطني.

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