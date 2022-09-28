2022/09/28 | 17:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يوجه اللجان النيابية باستئناف عملها

الحلبوسي يدعو القوى السياسية للجلوس على طاولة واحدة لإيجاد مخرج سياسي للبلد

يتيع ..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توجيه من الحلبوسي بعد تجديد الثقة له) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توجيه من الحلبوسي بعد تجديد الثقة له) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).