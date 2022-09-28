الانتخابات النصفية.. عاملون بمراكز اقتراع يخلقون معضلة أمام الناخبين

2022/09/28 | 17:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقوم عاملون بمراكز اقتراع للانتخابات النصفية في الولايات المتحدة بخلق تحديات بوجه العملية الانتخابية، وفق تقرير مطول لصحيفة "نيويورك تايمز".

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