2022/09/28 | 17:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) الأسبق، جون برينان، لشبكة CNN إنه يعتقد أن تسريب خط أنابيب "نورد ستريم" كان عملاً تخريبياً على الأرجح من روسيا.

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