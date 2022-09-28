شاهد.. شفل يحاول اسقاط صبات جسر الجمهورية

2022/09/28 | 17:54 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 28 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: شفل يحاول اسقاط صبات جسر الجمهورية pic.twitter.com/ccQo5xgmzI — المسلة (@Almasalah2) September...

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شفل يحاول اسقاط صبات جسر الجمهورية أولاً على المسلة.

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