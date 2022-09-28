(فيديو).. القوات الأمنية تنسحب من الخط الأول لجسر الجمهورية وسط بغداد

2022/09/28 | 17:56 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بانسحاب القوات الأمنية من الخط الأول لجسر الجمهورية وسط بغداد.

وقال المصدر، إن “القوات الأمنية انسحبت من الخط الأول لجسر الجمهورية، بعد تمكن المتظاهرين بواسطة (الشفل) من اسقاط الصبّات الكونكريتية وفتح الطريق”.

وقد قام المتظاهرون، بإحضار آلية “شفل” من أجل إزاحة الكتل الكونكريتية الموضوعة على جسر الجمهورية وسط بغداد.

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