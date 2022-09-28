القيثارة.. تحضيرات مكثفة وقائمة مليئة بالنجوم للسعي بالتتويج بكأس السوبر (صور)

2022/09/28 | 17:56 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يسعى فريق نادي الشرطة، حامل لقب الدوري العراقي الممتاز من الموسم الماضي، إلى خطف أول ألقابه بالتتويج بكأس السوبر، الذي سيجمعه مع الكرخ بطل الكأس في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، في لقاء يحتضنه ملعب المدينة الدولي بالعاصمة بغداد.

ويتطلع مؤمن سليمان، المدير الفني للكتيبة الخضراء، إلى حصد ثاني الكؤوس في مهمته مع الشرطة التي تجددت للموسم الثاني توالياً.

ويعتمد سليمان على خليط متجانس من المحليين والمحترفين، علاوة على تواجد عناصر دولية لعبت مؤخراً مع أسود الرافدين ببطولة الأردن الدولية.

تحضيرات مكثفة

شهدت استعدادات الشرطة لمباراة السوبر والدوري الممتاز الذي سينطلق في السابع من أكتوبر / تشرين الأول المقبل، إقامة أكثر من تجمع في بغداد وأربيل، بينما تعذر إجراء المعسكر الخارجي خلال الفترة الماضية.



وخاض الفريق عدة مباريات تجريبية، إذ تغلب على نفط البصرة (1- صفر) وهزم الحدود بالنتيجة ذاتها، وتمكن من هزيمة الكهرباء (3-2) ، وتعادل مع النفط سلبياً، والخسارة من المنتخب العراقي (صفر-1).

وغاب عدد من المحترفين عن التجارب الودية الأخيرة أمام المنتخب الوطني والكهرباء، لالتزامهم مع منتخباتهم في مباريات دولية ضمن أيام الفيفا.

قائمة مليئة بالنجوم

ضمن القائمة النهائية، التي ستمثل الشرطة بالموسم الجديد ، تواجد 36 لاعباً من ضمنهم 4 حراس هم: أحمد باسل ، ياسين كريم،محمد كريم، عباس كريم.

وتضم التشكيلة الثنائي كرار عامر ومناف يونس، اللذان لعبا مع المنتخب العراقي ببطولة الأردن الرباعية، كما يتواجد عدد من العناصر المحلية أمثال ” محمد داود ، بسام شاكر ، علاء عبد الزهرة،علي حصني، أحمد فرحان، سجاد جاسم.



كما يتواجد 5 محترفين عرب وأفارقة وهم ، الثلاثي السوري محمود المواس ، مارديك مارديكيان ، فهد اليوسف، ولاعب منتخب النيجر مجيد أبو بكر، والسنغالي إدريسا نيانجا.

واستعان المدير الفني مؤمن سليمان، بطاقمه المساعد المؤلف من أحمد صلاح ، حسين عبد الواحد، والمعد البدني مازن عبد الستار.

مواهب القيثارة

سيشارك مع الشرطة في الموسم الجديد، عدة مواهب صغيرة بالأعمار ، لكنها تمتلك إمكانيات كبيرة ، ومنهم لاعب المنتخب الأولمبي العراقي عمار غالب، الذي تألق بشكل ملفت للأنظار بنهائيات كأس آسيا التي أقيمت في أوزبكستان.

كما سيكون للاعب الوسط أمير صباح ، دور كبير في المباريات المقبلة، لما يتمتع به من مواصفات مهارية عالية، ويحضر كذلك الموهوب ذو الفقار يونس، هداف دوري الشباب، الذي نجح مع منتخب تحت 18 عاماً، وستزيد هذه العناصر من التنافس داخل الفريق مع اللاعبين الأخرين، لحجز مقعد لها في التشكيل الأساسي.

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