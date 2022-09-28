2022/09/28 | 18:04 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقر البارزاني: القصف الإيراني قتل نساء وأطفال أبرياء وهو جريمة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/28 | 18:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقر البارزاني: القصف الإيراني قتل نساء وأطفال أبرياء وهو جريمة) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقر البارزاني: القصف الإيراني قتل نساء وأطفال أبرياء وهو جريمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).