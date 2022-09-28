2022/09/28 | 18:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهدف قصف صاروخي جديد، مساء

الأربعاء، المنطقة الخضراء وسط العاصمة

بغداد، بالتزامن مع تزايد التوتر في

محيطها، حيث يتجمع مئات المحتجين الذي

يحاولون اقحام المنطقة المحصنة.

وقال مصدر مطلع لوكالة نون الخ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قصف صاروخي جديد يستهدف المنطقة الخضراء) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قصف صاروخي جديد يستهدف المنطقة الخضراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).