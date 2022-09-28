مشاركة أُنس جابر في دورة مبادلة

2022/09/28 | 18:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت شركة فلاش للترفيه، الجهة المنظمة لبطولة مبادلة العالمية للتنس، مشاركة التونسية أُنس جابر، المصنفة الثانية عالمياً وأول لاعبة عربية تصل إلى أحد نهائيات البطولات الكُبرى، في منافسات البطولة التي تستضيفها العاصمة أبوظبي في ديسمبر المقبل.

وتُواجه جابر،التي خاضت في وقت سابق من شهر سبتمبر الحالي نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس،بعد وصولها لنهائي بطولة ويمبلدون قبل شهرين، النجمة إيما رادوكانو، اللاعبة رقم واحد في بريطانيا ضمن فعاليات اليوم الأول من البطولة في 16 ديسمبر المقبل.

وأصبحت أُنس العام الماضي أول لاعبة عربية تُشارك في المنافسات السنوية لبطولة مبادلة العالمية للتنس في مدينة زايد الرياضية وتفوز بلقبها.

وقالت جابر، قُبيل مشاركتها في البطولة التي تستمر لثلاثة أيام بين 16 و18 ديسمبر المقبل: «أستمتع دوماً باللعب في أبوظبي، لقد حظيت بتجربةٍ رائعة في عام 2021، ولا أود تفويت فرصة الدفاع عن لقبي هذا العام، حيث أشعر بالحماسة للمشاركة في المباراة، وأتطلع للقاء الجمهور في الإمارات، الذي أكن له مشاعر خاصة لدعمه المتواصل لي في جميع المنافسات التي شاركت فيها خلال العام الجاري».وبدورها، قالت رادوكانو: «يسرني أن أفتتح أخيراً مشاركاتي في أبوظبي، فقد سمعت قصصاً رائعة عن الجمهور هُنا ومدى الدعم الذي يُقدمونه، وأتطلع للعب أمامهم جميعاً».ومن جهته، قال جون ليكريش، الرئيس التنفيذي لشركة فلاش للترفيه: «تعكس مشاركة اثنين من أبرز أسماء التنس العالمية في منافسات البطولة التزامنا باستضافة النخبة على الدوام، وتقديم الأفضل لجماهيرنا العاشقة لهذه الرياضة».

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