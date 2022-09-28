أسعار النفط تستقر.. و«برنت» عند 86.32 دولار للبرميل

2022/09/28 | 18:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقرت أسعار النفط، الأربعاء، إذ عوض ارتفاع الدولار وزيادة مخزونات النفط الخام تراجع الإنتاج الأمريكي الناجم عن الإعصار إيان.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت خمسة سنتات، أو 0.06 في المئة، إلى 86.32 دولار للبرميل بحلول الساعة 0937 بتوقيت غرينتش، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط تسعة سنتات، أو 0.1 في المئة، إلى 78.41 دولار للبرميل.وعوض الخامان تراجعهما في وقت سابق بعدما ارتفعا بنسبة تجاوزت اثنين في المئة في الجلسة السابقة.وقال مكتب السلامة والإنفاذ البيئي، وهو جهة تنظيمية للأمن البحري، إن إنتاج النفط في خليج المكسيك انخفض بحوالي 190 ألف برميل يومياً أو 11 في المئة من إجمالي إنتاج الخليج بسبب الإعصار إيان.لكن الدولار سجل أعلى مستوى في عقدين مقابل سلة من العملات الأربعاء إذ أدى رفع أسعار الفائدة على مستوى العالم إلى تأجيج مخاوف الركود.ويؤدي ارتفاع الدولار إلى تقليل الطلب على النفط لأنه يصبح أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.وذكرت مصادر من السوق الثلاثاء مستندة إلى أرقام من معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت بنحو 4.2 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 23 سبتمبر/ أيلول، بينما تراجعت مخزونات البنزين بنحو مليون برميل.وخفض بنك غولدمان ساكس توقعاته لأسعار النفط لعام 2023 الثلاثاء بسبب التوقعات بضعف الطلب وارتفاع الدولار، لكنه قال إن خيبة الأمل على مستوى العالم بشأن الإمدادات عززت توقعاته بشأن الاتجاه الصعودي طويل الأجل.(رويترز)

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