السومرية تنشر حصيلة المصابين جراء قنابل الغاز في بغداد

2022/09/28 | 18:15 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بوقوع إصابات في صفوف المتظاهرين جراء إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، في بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن 11 متظاهراً أصيبوا خلال احتجاجات اليوم، ضمن ساحة التحرير ومقتربات جسر الجمهورية وسط بغداد؛ وذلك عقب إطلاق القوات الأمنية قنابل الغاز المسيل للدموع.وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني، لـ السومرية، بانسحاب القوات الامنية من الخط الاول لجسر الجمهورية؛ بعد تمكن المتظاهرين بواسطة "الشفل" من اسقاط الصبات وفتح الطريق.

بالمقابل، لجأت القوات الأمنية إلى استخدام الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع؛ في محاولة منها لتفريق المتظاهرين.

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