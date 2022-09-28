2022/09/28 | 18:15 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكنت القوات الأمنية، اليوم الأربعاء، من استعادة السيطرة على الخط الأول ضمن جسر الجمهورية وسط بغداد.

وقال مصدر أمني، لـ السومرية نيوز، إن "القوات الأمنية تمكنت من السيطرة على الخط الأول لجسر الجمهورية".وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني، لـ السومرية، بانسحاب القوات الامنية من الخط الاول لجسر الجمهورية؛ بعد تمكن المتظاهرين بواسطة "الشفل" من اسقاط الصبات وفتح الطريق.

بالمقابل، لجأت القوات الأمنية إلى استخدام الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع؛ في محاولة منها لتفريق المتظاهرين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد الرصاص الحي وقنابل الغاز.. الأمن يستعيد الخط الأول على جسر الجمهورية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد الرصاص الحي وقنابل الغاز.. الأمن يستعيد الخط الأول على جسر الجمهورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).