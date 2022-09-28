احد قيادات الاطار التنسيقي تعلق بشأن عودة جلسات البرلمان

2022/09/28 | 18:18 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وان شاء الله تكتمل باقي خطوات تشكيل الحكومة.

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