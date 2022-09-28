ارتفاع إصابات المتظاهرين وسط بغداد إلى 11 جريحًا

2022/09/28 | 18:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بتسجيل 11 جريحًا في صفوف متظاهري التيار الصدري في مواجهات مع قوات الأمن وسط العاصمة بغداد.وأبلغ المصدر، وكالة إيرث نيوز، أن “تم تسجيل 11 جريحًا في صفوف متظاهري التيار الصدري في مواجهات مع قوات الأمن وسط العاصمة بغداد”.وتأتي هذه التطورات بعد تصويت مجلس النواب بالإجماع […]

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