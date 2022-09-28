2022/09/28 | 18:50 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاب يتبرع بـكبده لوالدته في عيد ميلادها | برنامج هاي شباب) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: k-kdluxm8D8
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاب يتبرع بـكبده لوالدته في عيد ميلادها | برنامج هاي شباب) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شاب يتبرع بـكبده لوالدته في عيد ميلادها | برنامج هاي شباب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).