نائب يحذر من

2022/09/28 | 18:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر النائب محمد جاسم الخفاجي، مجدداً

من مخاطر طريق عين التمر الذي بات يسميه

اهالي كربلاء بـ"طريق الموت" بعد كثرة

الحوادث التي اودت بحياة المواطنين

عليه، وهو من الطرق التي تجبى سنويا

مليارات الدنانير م

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