2022/09/28 | 19:00 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 1AGsH_8HeWk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قذائف هاون تطال مجلس النواب.. وسرايا الصدر تتهم فلول الإرهاب | نشرة اخبار السادسة 2022/9/28) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قذائف هاون تطال مجلس النواب.. وسرايا الصدر تتهم فلول الإرهاب | نشرة اخبار السادسة 2022/9/28) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).