نائب عن الفتح يصف اجواء جلسة البرلمان بـ”الايجابية”

2022/09/28 | 19:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصف النائب عن تحالف الفتح، سالم العنبكي، اجواء جلسة البرلمان بـ”الايجابية”.وقال العنبكي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان :”جلسة اليوم كانت ايجابية جداً، واصبحت هنالك قناعة لجميع الفرقاء السياسيين بضرورة اكمال العمل التشريعي ودعم العملية السياسية”.واضاف العنبكي، ان “الجميع ايقنوا سلبية التعطيل على العمل التشريعي واننا على يقين ان جلسة اليوم ما هي الا بداية المسار السياسي الصحيح”.وعقد مجلس النواب، اليوم جلسته الرابعة برئاسة محمد الحلبوسي رئيس المجلس وحضور 240 نائبا ، حيث صوت بتجديد الثقة للحلبوسي فيما انتخب محسن المندلاوي نائبا اولا لرئيس المجلس.

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