واشنطن تدين عدوان إيران على كردستان العراق

2022/09/28 | 19:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أدانت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، استخدام إيران صواريخ وطائرات مسيرة ضد إقليم كردستان شمالي العراق.

وقالت الخارجية الأمريكية: “ندين التهديد الإيراني بشنّ هجمات جديدة ضد إقليم كردستان العراق”، مؤكدة أن هذا التصرف انتهاك لسيادة الدولة.

وكانت إيران قد شنّت هجوماً على مواقع لأحزاب كردية إيرانية معارضة تنتقد قمع التظاهرات في إيران.

وأدانت الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان القصف الإيراني، كما أعلنت الخارجية العراقية من جهتها عن عزمها استدعاء السفير الإيراني في العراق “بشكل عاجل” للتعبير عن الاحتجاج على القصف.

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