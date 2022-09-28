الكاظمي يصدر توجيهاً يخص قصف الخضراء

2022/09/28 | 19:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، القوى الأمنية بمتابعة مرتكبي جريمة القصف الصاروخي للمنطقة الخضراء وسط بغداد.

وقال الكاظمي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير وجه "وجه القوى الأمنية بمتابعة مرتكبي جريمة القصف الصاروخي للمنطقة الخضراء وإلقاء القبض عليهم، مؤكداً على ضرورة التزام القوى الأمنية بواجباتها في حماية مؤسسات الدولة، والأملاك العامة والخاصة، والمتظاهرين السلميين".

ودعا القائد العام للقوات المسلحة، المتظاهرين إلى "الالتزام بالسلمية، وبتوجيهات القوى الأمنية حول أماكن التظاهر".وأكد الكاظمي، أن "الوضع الأمني الحالي يمثّل انعكاساً للوضع السياسي؛ مجدداً الدعوة للحوار بين كل القوى المتصدية للشأن السياسي؛ للخروج من الأزمة الحالية، ودعم الدولة ومؤسساتها للقيام بمهامها، وتجنيب المواطنين تبعات الصراعات السياسية، والحفاظ على الأمن، ورفض أي مساس بالسلم الاجتماعي، مشدداً على ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين السلطات".

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