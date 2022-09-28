2022/09/28 | 19:09 - المصدر: موازين نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قيادي صدري: الجماهير اقوى من الطغاة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/28 | 19:09.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادي صدري: الجماهير اقوى من الطغاة) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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