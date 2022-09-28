طنين وأنين مخيف.. شاهد رد فعل مسافرين لدى سماعهم أصواتًا غريبة داخل طائرة ركاب

2022/09/28 | 19:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان إيمرسون كولينز مسافرًا على متن رحلة الخطوط الجوية الأمريكية من لوس أنجلوس إلى دالاس عندما بدأت الضوضاء الغريبة على جهاز المذياع للطائرة قبل الإقلاع واستمرت بشكل متواتر أثناء الرحلة.

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