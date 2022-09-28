التعبئة والنووي.. ماذا قال رئيس الـ CIA عن تهديدات بوتين؟

2022/09/28 | 19:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علَّق مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، ويليامز بيرنز، في مقابلة على قرار تعبئة الجيش الروسي والتهديدات النووية التي أطلقها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مؤخرا

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