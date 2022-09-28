2022/09/28 | 19:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: yJhhaxYWUC8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اثناء تغطيته لاحداث المنطقة الخضراء.. مراسل وان نيوز ينجو من اطلاقات نارية) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اثناء تغطيته لاحداث المنطقة الخضراء.. مراسل وان نيوز ينجو من اطلاقات نارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).