بافل طالباني عن القصف الإيراني لعمق الإقليم: تطور رهيب

2022/09/28 | 19:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إننا نشعر بقلق بالغ إزاء هجمات جمهورية إيران الإسلامية اليوم على أراضي إقليم كردستان ، والتي أسفرت عن سقوط العديد من الشهداء والجرحى وتشريد العشرات من العائلات.هذا تطور رهيب وخطير امتد إلى عمق إقليم كوردستان وندعو إلى وقفه الفوري.لا مبرر لهذا التجاوز للحدود وهو تهديد خطير لسلام وأمن المنطقة والعراق.نطالب بعدم استخدام […]

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