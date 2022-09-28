2022/09/28 | 19:55 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: sxzG3Kntbfw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تدافع وصراخ في المحال بسبب أزمة السكر في تونس) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تدافع وصراخ في المحال بسبب أزمة السكر في تونس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).