2022/09/28 | 19:55 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: CTFgLHqYdOE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كيم كاردشيان تمشي كالبطريق بسبب فستانها الضيق وتثير السخرية) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كيم كاردشيان تمشي كالبطريق بسبب فستانها الضيق وتثير السخرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).