2022/09/28 | 20:05 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خرجَ بخسارةٍ ثقيلةٍ في الجولةِ الأولى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منتخب صالات العراق ينهي تحضيراته لمواجهة عُمان غداً) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منتخب صالات العراق ينهي تحضيراته لمواجهة عُمان غداً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).