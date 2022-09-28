الاعلام الامني تعلن حصيلة جديدة باعداد المصابين باحداث اليوم

2022/09/28 | 20:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاربعاء ، حصيلة جديدة باعداد المصابين باحداث اليوم.وقالت الخلية في بيان تلقاه/المركز الخبري الوطني/: إنه”نتيجة للاعمال المؤسفة والاحتكاك الذي وقع، اليوم الأربعاء، في العاصمة بغداد بين […]

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