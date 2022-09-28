أمريكا وبريطانيا في بيان مشترك: نتضامن مع الشعب العراقي ودعم سعيهم للإصلاح الديمقراطي

2022/09/28 | 20:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني استذكرت الحكومتان الامريكية والبريطانية، اليوم الأربعاء، الذكرى الثالثة لـ”ثورة تشرين”، وفيما أكدتا على عدم السماح بتكرار أحداث المنطقة الخضراء والاشتباكات المسلحة، اشارتا الى ان الطريقة الشرعية الوحيدة لتحقيق الإصلاح هي من خلال […]

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