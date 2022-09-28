البحرين: البابا فرنسيس وشيخ الأزهر يزوران البلاد في نوفمبر بناء على دعوة من الملك

2022/09/28 | 20:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت البحرين أن البابا فرنسيس سيزور البلاد بناء على دعوة من العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في زيارة وصفتها بـ"التاريخية"، في حين سينضم أيضا شيخ الأزهر، أحمد الطيب، إلى البابا في هذه الزيارة

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