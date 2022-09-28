حصيلة جديدة للمصابين بأحداث اليوم في بغداد

2022/09/28 | 20:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف خلية الإعلام الأمني، الأربعاء، عن حصيلة جديدة للمصابين بأحداث اليوم قرب المنطقة الخضراء في بغداد.

وقالت الخلية في بيان، إنه "نتيجة للاعمال المؤسفة والاحتكاك الذي وقع، اليوم الأربعاء، في العاصمة بغداد بين المتظاهرين والقوات الأمنية، فقد كانت اعداد المصابين مع شديد الأسف ٤ ضابط و١١٨ منتسباً، فيما اصيب ١١ مدنياً أيضاً".

ودعت الخلية الجميع الى "الالتزام بالتوجيهات الصادرة عن الأجهزة الأمنية المختصة لكون هذه الإصابات وقعت في أجساد العراقيين وهم ابناء البلد الواحد".وشهدت بغداد، اليوم الأربعاء، محاولة متظاهرين عبور جسر الجمهورية باتجاه المنطقة الخضراء اثناء عقد مجلس النواب جلسة له، قبل أن تتعرض المنطقة لقصف بقذائف الهاون.

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