الإعلام الأمني تكشف اعداد المصابين نتيجة الاحتكاك بين المتظاهرين والقوات الأمنية

2022/09/28 | 20:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاربعاء، إصابة 4 ضابط و118 منتسباً و11 مدنياً أيضاً نتيجة الاحتكاك بين المتظاهرين والقوات الأمنية.

وقالت الخلية في بيان صحفي انه “نتيجة للاعمال المؤسفة والاحتكاك الذي وقع، اليوم الأربعاء، في العاصمة بغداد بين المتظاهرين والقوات الأمنية ، فقد كانت اعداد المصابين مع شديد الأسف ٤ ضابط و١١٨ منتسباً، فيما اصيب ١١ مدنياً أيضاً”.

واضافت إننا “ندعو الجميع الى الالتزام بالتوجيهات الصادرة عن الأجهزة الأمنية المختصة لكون هذه الإصابات وقعت في أجساد العراقيين وهم ابناء البلد الواحد”.

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