2022/09/28 | 20:15 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فن الأناقة الرجالية وأسرارها يكشفها الخياط ومنسق الأزياء الكوردي نيوار | برنامج المنصة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: Jhj8skjlWo0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فن الأناقة الرجالية وأسرارها يكشفها الخياط ومنسق الأزياء الكوردي نيوار | برنامج المنصة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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