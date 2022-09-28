الهيئة العامة للكمارك تعلن ضبط (8) شاحنات مخالفة عند مداخل مدينة الرمادي

2022/09/28 | 20:26 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الأربعاء، ضبط 8 شاحنات مخالفة عند مداخل مدينة الرمادي.

وذكر إعلام الهيئة في بيان، انه “تنفيذاً لتوجيهات مدير عام الهيئة العامة للكمارك الحقوقي، شاكر محمود الزبيدي، بتفعيل دور اقسام التحري ومكافحة التهريب ورفع مستوى العمل الكمركي واستنفار كافة الطاقات حماية للمجتمع و المواطن”.

واضاف أن “مديرية كمرك المنطقة الغربية متمثلة بقسم التحري ومكافحة التهريب تضبط (٨) شاحنات محملة (حديد والواح خشب) مخالفة للشروط والضوابط الاستيرادية النافذة”.

وأكدت الهيئة انه “تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وقد كانت عملية الضبط باسناد من شرطة الكمارك”.

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