الحلة.. العشرات من المتظاهرين للمطالبة بحل مجلس النواب

2022/09/28 | 20:26 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر العشرات في مدينة الحلة، مركز محافظة بابل، للمطالبة بحل مجلس النواب واجراء انتخابات مبكرة.

وتجمع المتظاهرون في تقاطع مجسر الثورة، وسط الحلة، محاطين باجراءات أمنية مشدّدة”.

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