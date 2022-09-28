2022/09/28 | 20:26 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القوات الأمنية العراقية تفرّق المتظاهرين على جسر الجمهورية بالغاز المسيل للدموع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/28 | 20:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات الأمنية العراقية تفرّق المتظاهرين على جسر الجمهورية بالغاز المسيل للدموع) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوات الأمنية العراقية تفرّق المتظاهرين على جسر الجمهورية بالغاز المسيل للدموع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).