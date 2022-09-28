2022/09/28 | 20:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان رسمي يحصي اصابات القوات الأمنية والمدنيين في ساحة التحرير

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