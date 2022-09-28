إيران تعلن قصف شمال العراق بـ 73 صاروخاً بالستيا

2022/09/28 | 20:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

أعلنت إيران، اليوم الأربعاء، قصفها شمال العراق بـ 73 صاروخاً بالستيا.

وقال قائد القوات البرية الإيرانية كيومرث حيدري في بيان تابعته (بغداد اليوم) أنه "تم إطلاق 73 صاروخا باليستيا على قوات إرهابية كردية شمال العراق وضرب أهداف في 42 مكانا منها على مسافة 400 كيلومتر".

وأضاف "كانت هناك ثلاث موجات من الهجمات الموجة الأولى كانت 25 والثانية 25 والأخيرة كانت 23، كان هناك بضع دقائق بين كل موجة".

هذا واستهدف قصف إيراني بطائرات مسيرة وصواريخ، الأربعاء، مواقع في إقليم كردستان العراق، حيث تتمركز تنظيمات معارضة كردية إيرانية هناك، ما أدى إلى وقوع شهداء وجرحى.

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