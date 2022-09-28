2022/09/28 | 20:28 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 28 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأربعاء 09/28/2022، عن حصيلة الاشتباكات بين القوات...

ظهرت المقالة صدامات المتظاهرين والقوات الأمنية تسفر عن إصابة 4 ضابط و118 منتسباً أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صدامات المتظاهرين والقوات الأمنية تسفر عن إصابة 4 ضابط و118 منتسباً) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صدامات المتظاهرين والقوات الأمنية تسفر عن إصابة 4 ضابط و118 منتسباً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).