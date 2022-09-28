2022/09/28 | 20:28 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 28 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: أكدت الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا في بيان مشترك، الأربعاء 09/28/2022، أهمية...

ظهرت المقالة أمريكا وبريطانيا تدعوان لحوار شامل في العراق أولاً على المسلة.

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