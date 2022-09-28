2022/09/28 | 21:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 18 دقيقة

وزير الخارجية: سيتم استدعاء السفير الإيراني غداً وتسليمه مذكرة احتجاج

منذ 29 دقيقة

الإطار يثمن دور اعضاء البرلمان في استئناف المجلس عقد جلساته

منذ ساعتين

أول تعليق من حزب بارزاني على جلسة اليوم

منذ ساعتين

نائب عن الفتح يصف اجواء جلسة البرلمان بـ”الايجابية”

منذ 3 ساعات

الكاظمي يدعو المتظاهرين إلى الالتزام بالسلمية ويجدد دعوته للحوار

منذ 3 ساعات

داعيا الى إلى تبني (وثيقة بغداد)..



الحلبوسي يؤكد على ضرورة الحل السياسي الشامل

منذ 4 ساعات

رئيس مجلس النواب يوجه اللجان النيابية بإستئناف عملها

منذ 4 ساعات

’يونامي’ بشأن قصف الخضراء: امتنعوا عن الترهيب والتهديد

منذ 4 ساعات

مجلس النواب يرفع جلسته

منذ 4 ساعات

كتلة السيادة تبارك تجديد الثقة بـ محمد الحلبوسي رئيسا لمجلس النواب

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب رئيس البرلمان: الاعتداءات الإيرانية المتكررة على الإقليم تعد خرقاً لكل المواثيق الدولية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب رئيس البرلمان: الاعتداءات الإيرانية المتكررة على الإقليم تعد خرقاً لكل المواثيق الدولية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).