2022/09/28 | 21:00 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإطار التنسيقي يدعو لمواصلة الحوارات بين "ائتلاف إدارة الدولة" والكتل الراغبة في تشكيل الحكومة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/28 | 21:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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