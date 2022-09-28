تعليق من الإطار التنسيقي على استئناف جلسات البرلمان

2022/09/28 | 21:09 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإطار يدعو لإدامة الحوارات.

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