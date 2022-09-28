السعودية.. خالد بن سلمان يجري اللقاء الأول له مع مسؤول خارجي كوزير للدفاع

2022/09/28 | 21:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في أول اجتماع له بعد أن أصبح وزيرا للدفاع، التقى الأمير خالد بن سلمان، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، الأربعاء

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