الإطار التنسيقي: نثمن ونشكر دور أعضاء مجلس النواب في استئناف جلسات البرلمان

2022/09/28 | 21:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني ثمن الإطار التنسيقي، اليوم الأربعاء ،دور أعضاء مجلس النواب في استئناف جلسات البرلمان.وذكر بيان للإطار تلقاه/المركز الخبري الوطني/، ان “الاطار التنسيقي يثمن ويشكر دور الاخوة والاخوات اعضاء مجلس النواب في استئناف […]

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