قبل أسبوع من قضية الحصانة.. سر ترقية ولي العهد السعودي في هذا الوقت

2022/09/28 | 21:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت الخطوة المفاجئة التي أقدم عليها العاهل السعودي، الملك سلمان عبد العزيز، الثلاثاء، بإصداره أمرا ملكيا قضى بموجبه بتعيين نجله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيسا لمجلس الوزراء، التساؤلات حول الأسباب والتوقيت.

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