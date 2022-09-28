2022/09/28 | 21:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إنتخاب نائب أول للحلبوسي ووزير الصدر يحذّر من الفتنة إصابة 7 منتسبين بإستهداف محيط البرلمان وتجدّد التظاهرات في أربع محافظات بغداد – قصي منذر رفع مجلس النواب جلسته ، بعد انتخاب محسن المندلاوي نائبا اول لرئيس البرلمان قبل استهداف محيط البرلمان بثلاثة صواريخ كاتيوشا ،اسفرت عن اصابة سبعة منتسبين بالقوات الامنية القريبة من موقع الحادث،وعقد […]

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